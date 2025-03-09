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Жак Вильнев о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»: «У Макса просто может не оказаться подходящих вариантов»

Вильнев оценил возможность ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что даже если Макс решится уйти из «Ред Булл», ему подойдут далеко не все варианты и для достижения результата ему потребуется болид с определенными характеристиками.

«Будет зависеть от доступных вариантов. Может быть, в следующем году просто не окажется достаточно привлекательной команды, ради которой он бы решился уйти из «Ред Булл». Так что даже если большинство команд будут желать его перехода, у Макса просто может не оказаться подходящих вариантов.

При этом ситуация действительно непростая. Потому что Макс необычный гонщик. Он действительно всегда гоняет на пределе, постоянно находится в этом состоянии. И ему нужна специфическая машина, со специфическими характеристиками. Далеко не каждый болид подойдет под его стиль пилотажа.

Судя по всему, ему подходят с выверенным управлением, с хорошей и подвижной передней осью, а с поведением задней оси он справится сам. Далеко не многие гонщики на это способны, тем более на постоянной основе, и тем более далеко не все болиды проектируются подобным образом», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЖак Вильнев
logoРед Булл
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