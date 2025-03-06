Мартин Брандл: «Ферстаппен начинает сезон фаворитом»
Комментатор и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о форме «Ред Булл» и Макса Ферстаппена на предсезонных тестах в Бахрейне.
«[«Ред Булл»] выглядел нормально на тестах, в команде говорят, что решили многие прошлогодние проблемы, но также мы видели, как Макс качает головой – у меня не возникло ощущения, что болид «приклеивается» к трассе. Но условия были достаточно трудными.
На мой взгляд, Макс начинает сезон фаворитом, потому что он явный первый номер в своей команде, «Ред Булл» должен был исправить проблемы, и Макс очень хорош, очень быстр.
У него есть опыт завоевания нескольких титулов – как и у Льюиса [Хэмилтона]. Его главные соперники не становились чемпионами ни разу – Шарль [Леклер], Ландо [Норрис], Джордж [Расселл], к примеру, а также Оскар Пиастри», – заявил британец.
Мартин ответил на вопрос о том, продолжит ли Ферстаппен действовать агрессивно на трассе:
«Он будет бороться абсолютно так же. Он так устроен, он так выиграл четыре титула. Мы видели подобное в сражениях с Льюисом и недавно с Ландо. Чем напряженнее ситуация в чемпионате, тем агрессивнее Макс.
Он очень умен, понимает, как располагать болид, и досконально знает правила. Иногда он чрезмерно агрессивен, но это срабатывает».
Кто фаворит нового сезона «Ф-1»? Рейтинг от людей, которые точно в курсе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий