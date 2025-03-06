Мартин Брандл: «Ферстаппен начинает сезон фаворитом»

Брандл оценил положение «Ред Булл» перед стартом сезона.

Комментатор и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о форме «Ред Булл» и Макса Ферстаппена на предсезонных тестах в Бахрейне.

«[«Ред Булл »] выглядел нормально на тестах, в команде говорят, что решили многие прошлогодние проблемы, но также мы видели, как Макс качает головой – у меня не возникло ощущения, что болид «приклеивается» к трассе. Но условия были достаточно трудными.

На мой взгляд, Макс начинает сезон фаворитом, потому что он явный первый номер в своей команде, «Ред Булл» должен был исправить проблемы, и Макс очень хорош, очень быстр.

У него есть опыт завоевания нескольких титулов – как и у Льюиса [Хэмилтона]. Его главные соперники не становились чемпионами ни разу – Шарль [Леклер ], Ландо [Норрис ], Джордж [Расселл], к примеру, а также Оскар Пиастри», – заявил британец.

Мартин ответил на вопрос о том, продолжит ли Ферстаппен действовать агрессивно на трассе:

«Он будет бороться абсолютно так же. Он так устроен, он так выиграл четыре титула. Мы видели подобное в сражениях с Льюисом и недавно с Ландо. Чем напряженнее ситуация в чемпионате, тем агрессивнее Макс.

Он очень умен, понимает, как располагать болид, и досконально знает правила. Иногда он чрезмерно агрессивен, но это срабатывает».

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