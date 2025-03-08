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Клэр Уильямс: «Скучаю по «Ф-1» каждый день, но эта эра завершена»

Уильямс сообщила, что не вернется в «Ф-1».

Клэр Уильямс, занимавшая пост заместителя руководителя команды «Уильямс», высказалась о роли эксперта в сериале Drive to Survive и ностальгии по «Формуле-1».

«Участие в Drive to Survive позволило мне сохранить связь, при этом оставаясь на расстоянии. Мое время в «Ф-1» позади. Я управляла «Уильямсом» – это была моя семья, команда моего отца. Эта эра завершена.

Я верю в новые начинания. Меня никогда не попросят вернуться и управлять «Уильямсом», и мне определенно не предложат другую работу в этом спорте, ведь я Уильямс, и это было бы странно.

Так что Drive to Survive – это связь со спортом, который я люблю. Участие позволило мне поговорить о спорте, который я люблю.

Я по-прежнему скучаю по «Ф-1» каждый день. Любой человек, который работает в этом спорте или любит этот спорт, любит его не просто так. В нем есть нечто удивительно волшебное, есть страсть, которая никогда не утихает.

Так что, конечно, я каждый день скучаю, но моя жизнь уже не вращается вокруг «Ф-1». В моей жизни появляются новые захватывающие возможности», – заявила Клэр.

Привыкли, что легендарный «Уильямс» на дне «Ф-1»? На самом деле все готово к рывку в топы

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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