«Хонда» в будущем готова поставлять двигатели нескольким командам «Формулы-1»

В «Хонде» готовы поставлять моторы нескольким командам.

Руководитель гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассказал, что японская компания в будущем может расширить клиентскую базу и начать поставлять свои двигатели сразу нескольким командам «Формулы-1».

«Хонда» заканчивает свое сотрудничество с «Ред Булл » и «Рейсинг Буллз » и с 2026 года будет поставлять двигатели «Астон Мартин ».

«Мы гоночная компания, поэтому если у нас появится возможность поставлять двигатели нескольким командам, мы постараемся ей воспользоваться. Так что я бы не стал ничего исключать.

Тем не менее, в данный момент нашим приоритетом является установление хороших рабочих отношений с нашими заводскими партнерами из «Астон Мартин». И прямо сейчас у нас нет планов на расширение и поставки двигателей нескольким командам, пока мы к этому не пришли», – рассказал Ватанабе.

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