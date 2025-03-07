«Хонда» в будущем готова поставлять двигатели нескольким командам «Формулы-1»
Руководитель гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассказал, что японская компания в будущем может расширить клиентскую базу и начать поставлять свои двигатели сразу нескольким командам «Формулы-1».
«Хонда» заканчивает свое сотрудничество с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» и с 2026 года будет поставлять двигатели «Астон Мартин».
«Мы гоночная компания, поэтому если у нас появится возможность поставлять двигатели нескольким командам, мы постараемся ей воспользоваться. Так что я бы не стал ничего исключать.
Тем не менее, в данный момент нашим приоритетом является установление хороших рабочих отношений с нашими заводскими партнерами из «Астон Мартин». И прямо сейчас у нас нет планов на расширение и поставки двигателей нескольким командам, пока мы к этому не пришли», – рассказал Ватанабе.
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