«Хонда» назвала Цуноду «независимым» пилотом: «Юки нужно действовать самостоятельно, гонщики не могут полагаться на компанию вечно»

В «Хонде» посоветовали Цуноде действовать самостоятельно.

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе прояснил статус пилота «Рейсинг Буллз » Юки Цуноды .

Японская компания завершает сотрудничество с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в конце года и с 2026-го станет партнером «Астон Мартин ». Считается, что Цунода рискует потерять кокпит в «Формуле-1» в следующем году.

«Ему нужно действовать самостоятельно. Я хочу, чтобы он выбирал то, что лучше для него. Он уже пятый сезон [в «Формуле-1»], у него есть способности, он хорошо понимает мир «Ф-1».

Мы вряд ли можем сделать что-то еще. Ему нужно укрепить свою команду поддержки – это касается и менеджера – и обеспечить себе место. В конце концов, он профессионал. Гонщики не могут полагаться на «Хонду» вечно. Человек с карьерой Цуноды должен думать сам.

У Цуноды с нами спонсорское соглашение. С фундаментальной точки зрения он независимый пилот, однако мы поддерживаем его как спонсор», – сообщил Ватанабе.

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