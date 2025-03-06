«Хонда» назвала Цуноду «независимым» пилотом: «Юки нужно действовать самостоятельно, гонщики не могут полагаться на компанию вечно»
Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе прояснил статус пилота «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды.
Японская компания завершает сотрудничество с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в конце года и с 2026-го станет партнером «Астон Мартин». Считается, что Цунода рискует потерять кокпит в «Формуле-1» в следующем году.
«Ему нужно действовать самостоятельно. Я хочу, чтобы он выбирал то, что лучше для него. Он уже пятый сезон [в «Формуле-1»], у него есть способности, он хорошо понимает мир «Ф-1».
Мы вряд ли можем сделать что-то еще. Ему нужно укрепить свою команду поддержки – это касается и менеджера – и обеспечить себе место. В конце концов, он профессионал. Гонщики не могут полагаться на «Хонду» вечно. Человек с карьерой Цуноды должен думать сам.
У Цуноды с нами спонсорское соглашение. С фундаментальной точки зрения он независимый пилот, однако мы поддерживаем его как спонсор», – сообщил Ватанабе.
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