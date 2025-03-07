Льюис Хэмилтон о первом Гран-при в составе «Феррари»: «На самом деле мне сложно выразить словами то, насколько я взволнован»

Хэмилтон рассказал о настрое перед Гран-при Австралии.

Пилот «Феррари» отметил, что первая гонка в составе итальянской команды станет для него крайне эмоциональным событием.

«Зима с одной стороны была длинной, а с другой время пролетело очень быстро. И я очень рад. Мы хорошо поработали на тестах на прошлой неделе. Не могу поверить, что уже на следующей неделе нас уже ждет первый Гран-при. Так что уже в пятницу я отправляюсь в Австралию. И по мере приближения начала уик-энда все эмоции и мысли начнут понемногу укладываться в голове.

Разумеется, я чувствую воодушевление. По ощущениям, мы подготовились к старту сезона как нельзя лучше, учитывая тот короткий промежуток времени, что у меня был. Да, каким-то вещам еще нужно научиться, но я просто рад началу сезона, ведь я люблю гонки.

Все остальное я люблю не так сильно. А вот гонки – это то, что я действительно люблю. И да, этот приезд в Мельбурн будет сильно напоминать мне мой самый первый Гран-при.

Сейчас для меня начинается что-то совершенно новое – то, что я никак не думал, что может со мной произойти в 40 лет. Так что я еще порой пощипываю себя. А ведь на следующей неделе мне предстоит провести первый Гран-при в «красном». Просто невероятно. На самом деле мне даже сложно выразить словами то, насколько я взволнован, но надо стараться сохранять спокойствие», – рассказал Хэмилтон .

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