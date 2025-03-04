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Дэвид Култхард: «Полная чушь, что женщины недостаточно физически сильны для «Ф-1»

Култхард считает, что для выступления женщины в «Ф-1» нет физических преград.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард убежден, что в чемпионате появится девушка.

«Конечно, это случится. Без вопросов. Полная чушь, что женщины недостаточно физически сильны для этого. Любой, кто не тренируется, не сможет выступать в автоспорте – неважно, мужчина или женщина.

Мне 53 года, и я бы не смог быстро пилотировать машину «Ф-1» больше десяти кругов в такой форме – мой пик позади. Мне приходилось годами тренироваться дважды в день с тренером, чтобы выполнять свою работу.

Мы знаем, что требуется для того, чтобы быть физически сильным в гонках, и все данные говорят, что женщина вполне может соответствовать таким физическим показателям.

Это не мое мнение, что в «Ф-1» появится женщина, это просто факт, но прямо сейчас я не могу сказать, кто это будет. Уверяю, каждая команда «Ф-1» подписала бы этого человека тут же, если бы могла его заполучить», – сказал Дэвид.

Дэвид Култхард: «Хэмилтон способен взять титул. Если у «Феррари» сильный болид, все, что нужно сделать – победить Леклера»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mail
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
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