«Обещал Хэмилтону не говорить с Ферстаппеном, но теперь побеседую». Тото Вольфф о поиске пилота в 2024-м

Вольфф высказался о Хэмилтоне и Ферстаппене в сериале о «Ф-1».

В новых сериях Drive to Survive, посвященных сезону-2024, показали разговор исполнительного директора «Мерседеса » Тото Вольффа со своей женой Сьюзи .

Узнав о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари », пара обсуждала, кем заменить британца. Помимо Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо был упомянут и Макс Ферстаппен.

«Я не говорил с ним, потому что обещал Льюису не говорить с ним. Но теперь мы проведем беседу», – заявил Тото о нидерландце.

В итоге Ферстаппен остался в «Ред Булл» в 2025 году, а место Хэмилтона занял 18-летний юниор Андреа Кими Антонелли.

Кристиан Хорнер: «Если Вольффу нужен Ферстаппен в 2025-м, Йос потенциально доступен»

Тото Вольфф сообщил, что Ферстаппен не перейдет в «Мерседес» в 2025-м: «Дверь на сезон-2026 не закрыта. Наши пути пересекутся, есть ощущение»