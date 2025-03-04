«Обещал Хэмилтону не говорить с Ферстаппеном, но теперь побеседую». Тото Вольфф о поиске пилота в 2024-м
В новых сериях Drive to Survive, посвященных сезону-2024, показали разговор исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа со своей женой Сьюзи.
Узнав о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари», пара обсуждала, кем заменить британца. Помимо Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо был упомянут и Макс Ферстаппен.
«Я не говорил с ним, потому что обещал Льюису не говорить с ним. Но теперь мы проведем беседу», – заявил Тото о нидерландце.
В итоге Ферстаппен остался в «Ред Булл» в 2025 году, а место Хэмилтона занял 18-летний юниор Андреа Кими Антонелли.
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Тото Вольфф сообщил, что Ферстаппен не перейдет в «Мерседес» в 2025-м: «Дверь на сезон-2026 не закрыта. Наши пути пересекутся, есть ощущение»
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