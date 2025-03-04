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Исполнилось 24 года с дебюта Алонсо в «Ф-1». Фернандо – рекордсмен по длительности карьеры

«Ф-1» выложила фото Алонсо с дебюта в Гран-при.

4 марта 2001 года Фернандо Алонсо провел свою первую гонку в «Формуле-1» – Гран-при Австралии в составе «Минарди». Позже испанец выступал за «Рено» / «Альпин», «Макларен» и «Феррари», а в 2023-м присоединился к «Астон Мартин».

«В этот день 24 года назад… Фернандо Алонсо дебютировал в «Ф-1» 👑», – написал аккаунт чемпионата.

Двукратный чемпион мира, которому в июле исполнится 44 года, является рекордсменом «Ф-1» по интервалу между первой и последней гонками (23 года, 9 месяцев и 4 дня), проведенным Гран-при (401) и сезонам (21). 16 марта Фернандо проведет первую гонку своего 22-го сезона в чемпионате.

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Фото: соцсети «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАльпин
logoАстон Мартин
logoМакларен
Гран-при Австралии
logoФернандо Алонсо
Минарди
logoРено
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