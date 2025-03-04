Кардиле запрещено работать в «Астон Мартин» до 18 июля, суд встал на сторону «Феррари»

«Феррари» выиграла суд по делу инженера, переходящего в «Астон Мартин».

Энрико Кардиле, занимавший пост технического директора «Феррари» по части шасси и аэродинамики, сможет начать работу в «Астон Мартин» лишь 18 июля.

О переходе специалиста на должность главного технического директора «Астон Мартин» было объявлено в июле 2024 года. Британская команда рассчитывала на то, что Кардиле приступит к работе с начала сезона-2025, «Феррари» настаивала на обязательном отпуске продолжительностью в год.

Скудерия была крайне недовольна тем, что Энрико уже начал взаимодействовать с «Астон Мартин», несмотря на запрет в контракте, и обратилась в суд Модены. Суд встал на сторону «Феррари» и запретил Кардиле любое сотрудничество с новым коллективом до 18 июля.

«Суд Модены выяснил, что наш бывший сотрудник уже нарушил соглашение с «Феррари» об отказе от конкуренции, которое было подписано именно для того, чтобы не позволить другим командам «Ф-1» получить несправедливое преимущество, наняв Кардиле раньше разрешенного срока и нанеся непоправимый урон «Феррари», – говорится в заявлении коллектива из Маранелло.

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