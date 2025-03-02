«Феррари» задерживает переход Кардиле в «Астон Мартин»
Кардиле много лет работал в «Феррари», но принял предложение присоединиться к «Астон Мартин» летом прошлого года. В британской команде Энрико Кардиле должен занять должность главного технического директора.
Однако теперь стало известно, что «Феррари» затягивает осуществление данного перехода.
Ранее сообщалось, что Кардиле должен приступить к работе в «Астон Мартин» с начала сезона, и что в «Феррари» готовы на это пойти.
Тем не менее, по информации Corriere dello Sport, в итоге «Феррари» затребовали, чтобы так называемый обязательный «отпуск по уходу за садом», в который инженеры уходят при смене команды, продлился ровно один год.
Таким образом, согласно информации издания, Кардиле сможет приступить к работе в «Астон Мартин» только 17 июля, и уже вряд ли успеет внести существенный вклад в разработку болида 2026 года.
Коуэлл стал исполнительным директором и руководителем «Астон Мартин»
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