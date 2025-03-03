Дэймон Хилл: «8-й титул Хэмилтона стал бы историей уровня возвращения Лауды»

Хилл считает, что у Хэмилтона есть шанс на чемпионство в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал погоню пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона за рекордным восьмым титулом.

«Мы наблюдаем за последней главой. И ему правда больше не нужно ничего доказывать. Но, скажем так, у него есть маленький шанс выиграть восьмой чемпионский титул в «Феррари».

Это стало бы одной из тех историй, которые спорт выдает время от времени: Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» в 2019 году на одной ноге, Ники Лауда вернулся после почти смертельной аварии. Это стало бы историей того же уровня.

Может ли это случиться? Не считаю, что это абсолютно невозможно», – заявил Хилл.

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