Дэймон Хилл: «8-й титул Хэмилтона стал бы историей уровня возвращения Лауды»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал погоню пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона за рекордным восьмым титулом.
«Мы наблюдаем за последней главой. И ему правда больше не нужно ничего доказывать. Но, скажем так, у него есть маленький шанс выиграть восьмой чемпионский титул в «Феррари».
Это стало бы одной из тех историй, которые спорт выдает время от времени: Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» в 2019 году на одной ноге, Ники Лауда вернулся после почти смертельной аварии. Это стало бы историей того же уровня.
Может ли это случиться? Не считаю, что это абсолютно невозможно», – заявил Хилл.
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