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  • Джордж Расселл: «Гонщики «Ф-1» едины как никогда, особенно в свете происходящего вне трассы»
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Джордж Расселл: «Гонщики «Ф-1» едины как никогда, особенно в свете происходящего вне трассы»

Расселл заявил о беспрецедентной сплоченности пилотов.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выбор коллеги из «Уильямса» Карлоса Сайнса на пост директора Ассоциации гонщиков Гран-при вместо завершившего карьеру четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.

Расселл занимает аналогичную должность в Ассоциации, председателем является экс-пилот «Ф-1» Алекс Вурц.

«Здорово, что Карлос стал частью [руководства] Ассоциации. Он, разумеется, отличный гонщик, очень умный, мудрый человек, и он тут уже давно.

И в прошлом всегда было более одного директора, но после [ухода] Себастьяна пару лет был только я. Так что я рад, что вопросы можно распределить с другим пилотом.

Но мы, все 20 человек, пожалуй, едины как никогда, особенно в свете всего, что происходит вне трассы. То, что Карлос будет одним из ключевых голосов – прекрасное дополнение», – отметил Джордж.

Карлос Сайнс стал одним из директоров Ассоциации гонщиков Гран-при

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoКарлос Сайнс
Ассоциация гонщиков Гран-при
logoФормула-1
logoАлекс Вурц
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoУильямс
logoСебастьян Феттель
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