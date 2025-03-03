«Уильямс» и «Альпин» проводят тесты «Пирелли» в Бахрейне, французы используют особую ливрею

Пилоты «Уильямса » продолжили работать в Бахрейне после предсезонных тестов

Две команды «Формулы-1» проводят тесты шин «Пирелли» на треке «Сахир». В «Уильямсе» работают основные гонщики: Карлос Сайнс проехал 116 кругов в воскресенье, а сегодня, 3 марта, за руль сел Алекс Албон .

В составе «Альпин » тесты проводят резервные пилоты – Ре Хиракава (2 марта) и Пауль Арон (3 марта). Французы используют особую расцветку машины.

Для тестов покрышек 2026 года обе команды выставили адаптированные болиды-2023 – FW45 и A523.

Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)

Фото: сайт «Пирелли»