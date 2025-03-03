«Мерседес» опережает «Феррари» и «Ред Булл» после тестов по версии The Race
Издание The Race поделилось рейтингом силы команд после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Журналисты учитывали скорость на длинных и коротких отрезках, наблюдения за поведением болидов на трассе, информацию от пилотов и представителей команд и другие факторы.
Первую строчку заняли чемпионы мира из «Макларена», подтвердившие статус фаворита сезона. Отмечается, что при этом тесты не вышли «в полной мере идеальными» – в частности, у команды есть трудности с поведением задней части машины в высокоскоростных поворотах.
«Мерседес» стал вторым в рейтинге, опередив «Феррари» и «Ред Булл», и провел «самые воодушевляющие тесты» при текущем регламенте. В то же время портал не стал утверждать, что немецкий коллектив располагается на безусловном втором месте и останется на нем в дальнейшем.
Лидером средней группы оказался «Уильямс», бороться с которым должна добившаяся прогресса «Альпин».
Рейтинг команд «Формулы-1» перед стартом сезона-2025 (The Race)
1. «Макларен»
2. «Мерседес»
3. «Феррари»
4. «Ред Булл»
5. «Уильямс»
6. «Альпин»
7. «Рейсинг Буллз»
8. «Хаас»
9. «Астон Мартин»
10. «Заубер»
«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)
«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й
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