«Мерседес» опережает «Феррари» и «Ред Булл» после тестов по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом силы команд после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Журналисты учитывали скорость на длинных и коротких отрезках, наблюдения за поведением болидов на трассе, информацию от пилотов и представителей команд и другие факторы.

Первую строчку заняли чемпионы мира из «Макларена », подтвердившие статус фаворита сезона. Отмечается, что при этом тесты не вышли «в полной мере идеальными» – в частности, у команды есть трудности с поведением задней части машины в высокоскоростных поворотах.

«Мерседес» стал вторым в рейтинге, опередив «Феррари» и «Ред Булл», и провел «самые воодушевляющие тесты» при текущем регламенте. В то же время портал не стал утверждать, что немецкий коллектив располагается на безусловном втором месте и останется на нем в дальнейшем.

Лидером средней группы оказался «Уильямс», бороться с которым должна добившаяся прогресса «Альпин ».

Рейтинг команд «Формулы-1» перед стартом сезона-2025 (The Race)

1. «Макларен»

2. «Мерседес»

3. «Феррари»

4. «Ред Булл»

5. «Уильямс»

6. «Альпин»

7. «Рейсинг Буллз»

8. «Хаас»

9. «Астон Мартин»

10. «Заубер»

«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)

«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й