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Шарль Леклер: «Сложно говорить об ощущениях от болида – раньше мы никогда не выступали в Бахрейне в таких погодных условиях»

Леклер оценил работу болида по итогам тестов в Бахрейне.

Пилот «Феррари» отметил, что не стал бы делать серьезных выводов из результатов тестов, учитывая и отсутствие информации о рабочих программах команд, и специфические погодные условия, в которых в этом году проходили тесты.

«Я бы немного подождал, прежде чем делать какие-то прогнозы. Пока мы работаем над улучшением баланса болида, поскольку у нас были с этим проблемы.

При этом довольно сложно говорить об ощущениях от управления болидом и подтвердились ли изначальные предположения. Потому что, мне кажется, раньше мы еще никогда не выступали на трассе в Бахрейне в таких погодных условиях. Было очень холодно, даже шел дождь, на этой трассе мы привыкли к совсем другим температурам. Так что проводить сравнения с прошлыми сезонами, когда на тестах было намного теплее, очень трудно.

Что касается конкурентов, то на тестах вы обычно концентрируетесь на себе, хотя понятно, что вы все равно поглядываете на то, что делают соперники. Даже если вы не знаете, над чем именно они работают и что делают. Так что все эти результаты в любом случае стоит воспринимать с определенной долей осторожности.

«Макларен» действительно смотрится сильно, но говорить о чем-то конкретном пока рано. Нам нужно сосредоточиться на себе и не слишком обращать внимание на первые впечатления, поскольку мы и правда ничего не знаем», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
тесты Формула-1
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