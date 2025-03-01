Хэмилтон и «Макларен» – среди героев тестов «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» и «Астон Мартин» – в числе неудачников
«Макларен», новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, «Уильямс» и «Альпин» стали героями предсезонных тестов «Формулы-1» по версии портала The Race, в то время как «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Заубер» попали в число неудачников.
По мнению журналистов, «Макларен» является фаворитом сезона на данный момент. Издание высоко оценило времена, показанные Антонелли в «Мерседесе», успешную адаптацию Хэмилтона в «Феррари» и заметный прогресс «Уильямса», который, вероятно, стал лучшей командой среди середняков. Конкуренцию британцам должна составить «Альпин», которая преобразилась после катастрофического старта прошлого года.
В то же время «Ред Булл» столкнулся с проблемами на тестах и, по всей видимости, не до конца преодолел трудности сезона-2024, «Астон Мартин» предстоит тяжелая борьба в средней группе, а худшая команда прошлого года «Заубер» создала медленный и трудный для управления болид.
«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й
«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)
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