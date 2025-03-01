«Мерседес» – лучшая команда тестов «Ф-1» по километражу, «Ред Булл» – худшая

«Мерседес» стал лучшим по количеству кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне с минимальным отрывом от «Хааса » и «Рейсинг Буллз».

Слабейшими по данному показателю стали «Астон Мартин» и «Ред Булл» , существенно отставшие от конкурентов.

Перешедший в «Хаас» Эстебан Окон проехал наибольшее количество кругов среди пилотов, в то время как Льюис Хэмилтон («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказались в числе худших.

Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2025 года (команды)

1. «Мерседес» – 458

2. «Хаас» – 457

3. «Рейсинг Буллз» – 454

4. «Альпин» – 405

5. «Уильямс» – 395

6. «Феррари» – 382

7. «Макларен» – 381

8. «Заубер» – 354

9. «Астон Мартин» – 306

10. «Ред Булл» – 304

Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2025 года (пилоты)

1. Эстебан Окон («Хаас») – 260

2. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 243

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 232

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 226

5. Шарль Леклер («Феррари») – 220

6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 211

7. Джек Дуэн («Альпин») – 209

8. Алекс Албон («Уильямс») – 200

9. Оливер Бермэн («Хаас») – 197

10. Пьер Гасли («Альпин») – 196

11-12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 195

11-12. Оскар Пиастри («Макларен») – 195

13. Ландо Норрис («Макларен») – 186

14. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 180

15. Габриэл Бортолето («Заубер») – 174

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 173

17. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 162

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155

19. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 149

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 133

Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Хроника тестов: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер финального дня