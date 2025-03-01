«Мерседес» – лучшая команда тестов «Ф-1» по километражу, «Ред Булл» – худшая
«Мерседес» стал лучшим по количеству кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне с минимальным отрывом от «Хааса» и «Рейсинг Буллз».
Слабейшими по данному показателю стали «Астон Мартин» и «Ред Булл», существенно отставшие от конкурентов.
Перешедший в «Хаас» Эстебан Окон проехал наибольшее количество кругов среди пилотов, в то время как Льюис Хэмилтон («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») оказались в числе худших.
Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2025 года (команды)
1. «Мерседес» – 458
2. «Хаас» – 457
3. «Рейсинг Буллз» – 454
4. «Альпин» – 405
5. «Уильямс» – 395
6. «Феррари» – 382
7. «Макларен» – 381
8. «Заубер» – 354
9. «Астон Мартин» – 306
10. «Ред Булл» – 304
Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2025 года (пилоты)
1. Эстебан Окон («Хаас») – 260
2. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 243
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 232
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 226
5. Шарль Леклер («Феррари») – 220
6. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») – 211
7. Джек Дуэн («Альпин») – 209
8. Алекс Албон («Уильямс») – 200
9. Оливер Бермэн («Хаас») – 197
10. Пьер Гасли («Альпин») – 196
11-12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 195
11-12. Оскар Пиастри («Макларен») – 195
13. Ландо Норрис («Макларен») – 186
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 180
15. Габриэл Бортолето («Заубер») – 174
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 173
17. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 162
18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155
19. Лиам Лоусон («Ред Булл») – 149
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 133
Сводные результаты тестов «Ф-1»: лучшее время у Сайнса, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
Хроника тестов: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер финального дня
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