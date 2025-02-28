Макс Ферстаппен: «Все не так уж плохо, но «Ред Булл» есть над чем работать»
Пилот «Ред Булл» отметил, что в целом остался доволен тем, как прошла подготовка к сезону, и что он с нетерпением ждет предстоящего Гран-при Австралии.
«Думаю, сегодняшний день прошел неплохо. У нас было несколько небольших проблем, но в целом мы сделали большую часть из тех вещей, которыми хотели заняться. Думаю, все не так уж плохо, хотя в то же время нам явно есть над чем работать.
Надеюсь, что к приезду в Мельбурн мы узнаем больше, изучив все полученные на тестах данные, и увидим, где мы находимся в расстановке сил. Пока сложно судить о темпе конкурентов, так что нужно продолжать работать. Мы с нетерпением ждем начала сезона и возможности гоняться по-настоящему», – рассказал Ферстаппен.
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