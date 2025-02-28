Лиам Лоусон: «Для меня основной задачей будет изучение трасс, на которых мы будем выступать, особенно в начале сезона»

Лоусон отметил главную задачу на старт сезона-2025.

Новичок «Ред Булл » рассказал, что в начале чемпионата его основной задачей будет адаптация в команде и изучение трасс, на которых будут проходить Гран-при. Поскольку Лиам никогда не выступал на некоторых из них в прошлом.

«Я бы сказал, что пока машина ощущается хорошо, я чувствую себя все комфортнее. Хотя, конечно, чем больше тестовых дней – тем лучше.

И не так важно, что именно ждет нас впереди, для меня основной задачей будет изучение трасс, на которых мы будем выступать. Особенно в начале сезона.

Понятно, что для меня это и новая команда, и новая машина, но при этом я никогда не бывал на трассах, на которых пройдут первые Гран-при сезона. Так что да, вероятно, первостепенной задачей будет изучение этих трасс.

К счастью, в соседних боксах работает Макс Ферстаппен , который будет очень много работать над машиной и ее оптимизацией, в то время как моя сторона боксов поначалу будет занята тем, чтобы я как можно быстрее изучил трассы и как можно лучше адаптировался к работе в новой команде», – рассказал Лоусон .

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