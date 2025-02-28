Макс Ферстаппен о новом болиде «Ред Булл»: «В сравнении с прошлым годом разница чувствуется уже сейчас»

Ферстаппен поделился впечатлениями о работе нового болида.

Пилот «Ред Булл » провел первый день тестов в Бахрейне, отметив, что новая машина уже работает лучше прошлогодней.

«Ну, хуже, чем в прошлом году быть все равно не могло. Так что направление, в котором мы сейчас работаем, меня радует. Нам просто нужно следовать выбранному направлению и посмотреть, что мы сможем из этого извлечь. Но на данный момент делать выводы слишком рано – есть еще очень много вещей, которые мы хотим обсудить и улучшить.

Но да, первый день тестов мне понравился, и в сравнении с прошлым годом разница чувствуется уже сейчас.

В прошлом году и я, и команда в какой-то момент поняли, что с машиной что-то не так. И да, некоторые вещи нужно было исправить, поэтому мы и изменили довольно многое. Я просто предоставляю команде обратную связь относительно того, что хотел бы получать от машины. В целом машина просто должна стать быстрее, этого мы и стремимся добиться.

Думаю, как команда мы многому научились на прошлый год. Мы попытались решить имеющиеся проблемы и сейчас нам предстоит увидеть, как машина покажет себя на трассе Гран-при Австралии, которая опять же сильно отличается от трассы в Бахрейне», – рассказал Ферстаппен.

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