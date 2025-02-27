Ферстаппен и Норрис об отношениях между собой: «Ужасные, мы подрались на днях в пабе, пришлось выпроваживать»

Ферстаппен и Норрис иронично высказались о своей дружбе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен и его соперник из «Макларена » Ландо Норрис ответили на вопрос об общении между собой во время предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«Ужасные отношения. Мы больше не ладим. Это дало о себе знать. Большая драма, большие проблемы», – заявил четырехкратный чемпион мира.

«Мы подрались на днях в местном пабе», – сказал Норрис.

«Пришлось нас выпроваживать. Я всегда говорю: «Видели бы вы другого парня», но на самом деле он все равно выглядит хорошо», – добавил Ферстаппен.

Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»

Герхард Бергер: «Ферстаппен ошибался поначалу, с опытом – все реже. То же случится с Норрисом»