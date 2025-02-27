Ферстаппен и Норрис об отношениях между собой: «Ужасные, мы подрались на днях в пабе, пришлось выпроваживать»
Ферстаппен и Норрис иронично высказались о своей дружбе.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его соперник из «Макларена» Ландо Норрис ответили на вопрос об общении между собой во время предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
«Ужасные отношения. Мы больше не ладим. Это дало о себе знать. Большая драма, большие проблемы», – заявил четырехкратный чемпион мира.
«Мы подрались на днях в местном пабе», – сказал Норрис.
«Пришлось нас выпроваживать. Я всегда говорю: «Видели бы вы другого парня», но на самом деле он все равно выглядит хорошо», – добавил Ферстаппен.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Associated Press
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