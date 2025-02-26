Макс Ферстаппен о новом болиде «Ред Булл»: «Все сюрпризы были только приятными»

Ферстаппен подвел итоги 1-го дня тестов в Бахрейне.

Пилот «Ред Булл » отметил, что остался доволен поведением болида на трассе и проделанной работой, а также добавил, что пока команда вообще не гонится за лучшими временами прохождения круга.

«С точки зрения управления болидом сегодня все было хорошо. Все сюрпризы были только приятными. Мы пока не знаем своего темпа, но в машине все работает хорошо, она делает именно то, что я и хочу от нее получить. Все под полным контролем – и на большее мы могли и не надеяться на старте тестов.

Мы постоянно учимся, пробуем различные конфигурации настроек и продолжим заниматься тем же самым. Сейчас дело не в том, чтобы проехать идеальный круг, а в работе над тестовой программой и понимании того, в каком направлении нам нужно развивать машину», – рассказал Ферстаппен .

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