Оскар Пиастри: «Пока просто стараемся оптимизировать базовый вариант настроек болида, пробуем разные вещи»

Пиастри рассказал о работе в первый день тестов в Бахрейне.

Пилот «Макларена » отметил, что команда занимается выполнением своих задач и не обращает внимания на конкурентов.

«Да, моя сессия получилась довольно непростой. Но в целом ощущения от управления болидом хорошие. Пока мы просто стараемся оптимизировать базовый вариант настроек болида, пробуем разные вещи. Для этого и нужен первый день тестов.

То, что день прервали красными флагами – это не очень здорово. Но мы все в равных условиях.

Думаю, мы в неплохой форме. Есть несколько команд, которые сразу смотрятся очень неплохо, но я думаю, что мы в целом довольны тем, как у «Макларена» идут дела», – рассказал Пиастри .

Онлайн тестов «Ф-1»: все внимание – к Хэмилтону в «Феррари»