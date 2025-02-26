Оскар Пиастри: «Пока просто стараемся оптимизировать базовый вариант настроек болида, пробуем разные вещи»
Пиастри рассказал о работе в первый день тестов в Бахрейне.
Пилот «Макларена» отметил, что команда занимается выполнением своих задач и не обращает внимания на конкурентов.
«Да, моя сессия получилась довольно непростой. Но в целом ощущения от управления болидом хорошие. Пока мы просто стараемся оптимизировать базовый вариант настроек болида, пробуем разные вещи. Для этого и нужен первый день тестов.
То, что день прервали красными флагами – это не очень здорово. Но мы все в равных условиях.
Думаю, мы в неплохой форме. Есть несколько команд, которые сразу смотрятся очень неплохо, но я думаю, что мы в целом довольны тем, как у «Макларена» идут дела», – рассказал Пиастри.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости