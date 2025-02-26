Кристиан Хорнер о новых машинах: «Как кажется, наибольшим образом на фоне других выделяется болид «Феррари»
Руководитель «Ред Булл» отметил, что не видит ничего удивительного в том, что болиды многих команд похожи друг на друга, учитывая приближение окончания цикла действия нынешнего технического регламента.
Наиболее выделяющимся Хорнер назвал болид «Феррари».
«Мне кажется, что в текущем цикле технического регламента возможности команд окончательно выровнялись, поэтому в том, что машины разных команд очень похожи друг на друга нет ничего удивительного.
Как кажется, наибольшим образом на фоне других выделяется болид «Феррари». Поскольку какого-то небольшого прогресса за счет изменений конструкции болида добиться все еще возможно.
Что касается нашей машины, то на ней в сравнении с прошлогодним болидом изменилась каждая деталь корпуса. То, что машины этого и прошлого года так похожи – это естественно, ведь общая философия не изменилась. То же можно сказать и про машины многих других команд. И как раз за счет этого в предстоящем сезоне нас ждет чрезвычайно плотная борьба в гонках», – рассказал Хорнер.
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