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Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года

Первые официальные сессии с новыми болидами «Ф-1» состоятся в конце февраля.

Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.

Тесты будут транслировать канал Sky Sports F1 и платформа F1 TV.

Первый гоночный уик-энд состоится в Австралии 14-16 марта.

Составы команд «Ф-1» на сезон-2025

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон

«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл

«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн

«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Бермэн

«Рейсинг Буллз»: Юки Цунода, Изак Аджар

«Уильямс»: Карлос Сайнс, Алекс Албон

«Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на предсезонных тестах в Бахрейне

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoНико Хюлькенберг
logoФеррари
тесты Формула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoУильямс
Гран-при Австралии
logoАстон Мартин
logoХаас
logoАлександр Албон
logoАльпин
logoИзак Аджар
logoЮки Цунода
logoГабриэл Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoОливер Бермэн
logoДжек Дуэн
logoЛанс Стролл
Гран-при Сахира
logoКарлос Сайнс
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoМерседес
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logoЗаубер
logoЛиам Лоусон
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
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