Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года

Первые официальные сессии с новыми болидами «Ф-1» состоятся в конце февраля.

Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.

Тесты будут транслировать канал Sky Sports F1 и платформа F1 TV.

Первый гоночный уик-энд состоится в Австралии 14-16 марта.

Составы команд «Ф-1» на сезон-2025

«Макларен» : Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Феррари» : Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон

«Ред Булл» : Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон

«Мерседес» : Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин» : Фернандо Алонсо, Ланс Стролл

«Альпин» : Пьер Гасли, Джек Дуэн

«Хаас» : Эстебан Окон, Оливер Бермэн

«Рейсинг Буллз» : Юки Цунода, Изак Аджар

«Уильямс» : Карлос Сайнс, Алекс Албон

«Заубер» : Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на предсезонных тестах в Бахрейне