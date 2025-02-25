Расписание предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года
Предсезонные тесты «Формулы-1» 2025 года пройдут с 26 по 28 февраля на Международном автодроме Бахрейна («Сахир»). Утренние сессии будут идти с 10:00 по 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 по 19:00.
Тесты будут транслировать канал Sky Sports F1 и платформа F1 TV.
Первый гоночный уик-энд состоится в Австралии 14-16 марта.
Составы команд «Ф-1» на сезон-2025
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл
«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн
«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Бермэн
«Рейсинг Буллз»: Юки Цунода, Изак Аджар
«Уильямс»: Карлос Сайнс, Алекс Албон
«Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на предсезонных тестах в Бахрейне
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