Хуан-Пабло Монтойя: «Леклеру будет трудно принять, что новый напарник может многому его научить»

Монтойя высказался о соперничестве Хэмилтона и Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что изначальное преимущество в соперничестве будет на стороне Льюиса Хэмилтона . Однако у Шарля Леклера будет шанс обойти его за счет стабильности и умения учиться.

«Если Шарль будет действовать умно, будет командным игроком и осознавать то, что он может многому научиться у Льюиса, это может здорово ему помочь.

Но это будет тяжело, ведь Шарль очень хороший гонщик без слабых мест. То есть ему будет довольно трудно признать, что пилот, который стал его новым напарником, может многому его научить.

С этим ему будет непросто смириться. Но если Шарль поймет и примет это, ему нужно быть милым и подыгрывать, как бы говоря: «Да, все хорошо, давайте развивать болид, развивать команду, чтобы вновь выиграть титул».

И я думаю, что в итоге это может дать ему преимущество. Ведь в конечном итоге, если Шарль будет весь год держаться рядом с Льюисом, то у него будут шансы на победы в гонках.

Если Льюис проведет плохую гонку, у Шарля будет шанс ее выиграть. Если же Льюис будет побеждать, Шарль будет приезжать вторым, находясь совсем рядом и зарабатывая много очков. И в конце года, может быть, он сможет вообще выйти вперед», – рассказал Монтойя .

Почему «Феррари» вечно проваливается в «Ф-1»? Наше исследование