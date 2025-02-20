Гельмут Марко: «Хэмилтон может продолжить с того места, где закончил в 2021-м, но Ферстаппен – лучший пилот»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что серьезно оценивает угрозу со стороны пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, однако подчеркнул, что его подопечный Макс Ферстаппен сильнее как гонщик.
– Как вам Льюис Хэмилтон в красной форме «Феррари»?
– Еще надо привыкнуть, но это захватывающе.
– Критики говорят, что переход случился слишком поздно – Льюис давно прошел свой пик.
– Я бы не торопился с подобным. Если Хэмилтон мотивирован, он может продолжить с того места, где закончил в 2021-м. Та погоня, которую он выдал, вышла впечатляющей.
Но «Феррари» должна быть конкурентоспособной. А Хэмилтону нужно разобраться с квалификациями, которые никогда не были его сильной стороной. Если он будет уступать две или три десятые Леклеру, то постоянно придется отыгрывать несколько мест в гонке. А это нагрузка на шины.
– Является ли по-прежнему Хэмилтон серьезным соперником для Ферстаппена?
– Узнаем после тестов – там увидим, насколько хороша «Феррари». Как бы то ни было, Макс – лучший пилот.
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