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Гельмут Марко: «Хэмилтон может продолжить с того места, где закончил в 2021-м, но Ферстаппен – лучший пилот»

Марко полагает, что у Хэмилтона есть шансы на высочайшие достижения в «Феррари».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что серьезно оценивает угрозу со стороны пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, однако подчеркнул, что его подопечный Макс Ферстаппен сильнее как гонщик.

– Как вам Льюис Хэмилтон в красной форме «Феррари»?

– Еще надо привыкнуть, но это захватывающе.

– Критики говорят, что переход случился слишком поздно – Льюис давно прошел свой пик.

– Я бы не торопился с подобным. Если Хэмилтон мотивирован, он может продолжить с того места, где закончил в 2021-м. Та погоня, которую он выдал, вышла впечатляющей.

Но «Феррари» должна быть конкурентоспособной. А Хэмилтону нужно разобраться с квалификациями, которые никогда не были его сильной стороной. Если он будет уступать две или три десятые Леклеру, то постоянно придется отыгрывать несколько мест в гонке. А это нагрузка на шины.

– Является ли по-прежнему Хэмилтон серьезным соперником для Ферстаппена?

– Узнаем после тестов – там увидим, насколько хороша «Феррари». Как бы то ни было, Макс – лучший пилот.

Льюис Хэмилтон: «Вопрос не в восьмом титуле, а в первом с «Феррари». Не думаю, что буду готов уйти после этого»

«Феррари» представила болид Хэмилтона и Леклера на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
logoФормула-1
logoГельмут Марко
тесты Формула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
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logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
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