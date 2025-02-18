Алекс Албон: «Сейчас подходящий момент, чтобы «Уильямс» пожертвовал сезоном»

«Уильямс» готов пожертвовать сезоном-2025.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон ответил на вопрос о том, станет ли предстоящий чемпионат переходным для команды в свете нового регламента в 2026-м.

«Если говорить о результатах, да. Уверен, каждая команда поет одну и ту же песню, но мы всегда говорили, что 2026-й – важный год. Посмотрите – «Ред Булл» все сделал правильно и имел гандикап на протяжении трех лет, четырех лет. Только сейчас «Макларен» наконец догнал.

Очень важно справиться с сезоном-2026. Если стартуешь плохо, очень тяжело догнать. Я считаю, мы в очень хорошем положении, но хотим еще улучшить ситуацию к 2026-му. Не хочу постоянно говорить о том, что мы жертвуем этим годом ради следующего, но, безусловно, сейчас подходящий момент.

Мы уделяем внимание и этому сезону. Мы все равно хотим выступать хорошо. Мы поменяли философию – уверен, вы знаете, я уже говорил в прошлом году, что мы довольно сильно поменяли машину. Мы серьезно изменили ДНК болида. Он стал лучше во многих аспектах, но высветились и появились некоторые слабости. В этом году мы изучаем данные области и стараемся их исправить», – заявил Албон.

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