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Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса»-2024 чуть лучше, чем я ожидал, нет огромного отставания»

Сайнс признал, что его удивила машина «Уильямса»-2024.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сообщил, что разница между болидами «Феррари» и «Уильямса» оказалась не столь значительной, как ожидалось.

На обкатке машины-2025 испанец вспомнил, как впервые сел за руль «Уильямса»: на декабрьских тестах в Абу-Даби Карлос пилотировал FW46 2024 года.

«Откровенно говоря, я считаю, что первое впечатление очень важно, потому что у тебя только один шанс произвести первое впечатление, и оно оказалось очень позитивным.

Ведь в Абу-Даби я понял, что болид чуть лучше, чем я думал, лучше, чем я ожидал. Разумеется, если сравнивать с машинами, которые я пилотировал, есть недостатки, однако нет огромного отставания.

Видно, что средняя группа сильно подтянулась к топ-командам, вот почему в квалификации в Абу-Даби мы все были в половине секунды друг от друга – это примерно половина десятой на поворот.

Достаточно ли я хорош, чтобы почувствовать половину десятой на поворот? Надо иметь очень высокий уровень, чтобы почувствовать», – сказал Сайнс.

Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» тоже есть одержимость стремлением добиться успеха, как было и в «Феррари»

«Уильямс» представил первого титульного спонсора с 2019 года и комбинезоны, сделка – крупнейшая в истории команды

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoУильямс
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