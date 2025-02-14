Сайнс и Албон провели обкатку нового болида «Уильямса»
«Уильямс» провел обкатку болида 2025 года.
В рамках съемочного дня команде разрешается проехать дистанцию не более 100 км. Съемочный день в «Уильямсе» провели сразу после официальной презентации нового болида.
Первым за руль FW47 сел Карлос Сайнс, проехав пару кругов утром. После небольшого перерыва, когда температура на трассе повысилась, Сайнс и Албон уже полноценно отработали всю программу целиком.
Фото: соцсети «Уильямса»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Уильямса»
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