Сайнс и Албон провели обкатку нового болида «Уильямса»

«Уильямс» провел обкатку болида 2025 года.

В рамках съемочного дня команде разрешается проехать дистанцию не более 100 км. Съемочный день в «Уильямсе » провели сразу после официальной презентации нового болида.

Первым за руль FW47 сел Карлос Сайнс , проехав пару кругов утром. После небольшого перерыва, когда температура на трассе повысилась, Сайнс и Албон уже полноценно отработали всю программу целиком.

Фото: соцсети «Уильямса»

«Уильямс» показал болид 2025 года