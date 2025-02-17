  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Мери: «Феррари» скорее завоюет титул с Леклером, чем с Хэмилтоном»
4

Экс-пилот «Ф-1» Мери: «Феррари» скорее завоюет титул с Леклером, чем с Хэмилтоном»

У Леклера больше шансов на титул, чем у Хэмилтона, считает Мери.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберто Мери поделился мнением о главных претендентах на чемпионство в 2025 году.

«Если говорить о командах, «Макларен» является фаворитом. Я также считаю, что «Феррари» может завоевать титул, но скорее с Шарлем Леклером, чем с Льюисом Хэмилтоном.

Для Шарля это дом, «Феррари» создана для него. Более того, «Феррари» не имеет ничего общего с «Мерседесом» – не знаю, сколько времени Льюису потребуется, чтобы освоиться. Но мы видели, что в последнем «Мерседесе» он испытывал достаточно большие проблемы», – заявил испанец.

Красный принадлежит «Феррари»: десяток оттенков запатентованы! Но как можно захватить цвет?

Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoРоберто Мери
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон: Меня ждет очень трудный старт сезона – на некоторых трассах я никогда не выступал»
5 минут назад
Карлос Сайнс: «Попытка ограничивать и контролировать переговоры гонщиков по радио – это уже чересчур»
42 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Мысль о том, что предстоящий сезон будет для меня 11-м в карьере – довольно безумная»
сегодня, 11:23
Даниил Квят: «Для Сайнса было бы здорово заехать на подиум с «Уильямсом»
сегодня, 10:27
«Ред Булл» показал комбинезоны на сезон-2025
5сегодня, 09:47Фото
Take That, комик Уайтхолл и композитор Тайлер примут участие в шоу F1 75
сегодня, 09:12
Хуан-Пабло Монтойя: «NASCAR – гонки Трампа, они подходят Америке. В Европе любят чистую борьбу»
сегодня, 08:56
Том Коронель о чемпионе-2025: «Норрис. Проблем 2024 года больше не будет, Ландо оторвется на старте сезона»
3сегодня, 08:21
NASCAR. Байрон выиграл «500 миль Дайтоны» во второй раз подряд
сегодня, 07:35
Герхард Бергер: «Ферстаппен ошибался поначалу, с опытом – все реже. То же случится с Норрисом»
13сегодня, 07:07
Ко всем новостям
Последние новости
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
вчера, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Рекомендуем