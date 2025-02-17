Экс-пилот «Ф-1» Мери: «Феррари» скорее завоюет титул с Леклером, чем с Хэмилтоном»

У Леклера больше шансов на титул, чем у Хэмилтона, считает Мери.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберто Мери поделился мнением о главных претендентах на чемпионство в 2025 году.

«Если говорить о командах, «Макларен » является фаворитом. Я также считаю, что «Феррари» может завоевать титул, но скорее с Шарлем Леклером , чем с Льюисом Хэмилтоном .

Для Шарля это дом, «Феррари» создана для него. Более того, «Феррари» не имеет ничего общего с «Мерседесом» – не знаю, сколько времени Льюису потребуется, чтобы освоиться. Но мы видели, что в последнем «Мерседесе » он испытывал достаточно большие проблемы», – заявил испанец.

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Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»