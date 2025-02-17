Экс-пилот «Ф-1» Мери: «Феррари» скорее завоюет титул с Леклером, чем с Хэмилтоном»
Бывший гонщик «Формулы-1» Роберто Мери поделился мнением о главных претендентах на чемпионство в 2025 году.
«Если говорить о командах, «Макларен» является фаворитом. Я также считаю, что «Феррари» может завоевать титул, но скорее с Шарлем Леклером, чем с Льюисом Хэмилтоном.
Для Шарля это дом, «Феррари» создана для него. Более того, «Феррари» не имеет ничего общего с «Мерседесом» – не знаю, сколько времени Льюису потребуется, чтобы освоиться. Но мы видели, что в последнем «Мерседесе» он испытывал достаточно большие проблемы», – заявил испанец.
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