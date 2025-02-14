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  • Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»
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Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»

Сайнс оценил шансы «Феррари» на титул после прихода Хэмилтона.

Пилот «Уильямса» рассказал, что высоко оценивает перспективы своей бывшей команды в борьбе за победу в чемпионате.

При этом Сайнс не стал напрямую отвечать на вопрос о том, что он думает о перспективах конкретно Хэмилтона, который заменил испанца в «Феррари».

«Честно говоря, я не знаю. Мы с Льюисом никогда не были напарниками по команде, так что я не знаю, на что он способен на самом деле. Я никогда не видел данных телеметрии с его болида.

Я видел данные Шарля и знаю, насколько он хорош. Но с Льюисом мы никогда не были напарниками, а единственный способ более или менее точно мастерство пилота – это выступление с этим пилотом за одну команду, когда ты своими глазами видишь, на что он способен.

Но если судить по результатам, по биографии Льюиса, по его достижениям, я могу сказать лишь следующее: вероятность того, что выступая за «Феррари» Хэмилтон будет очень конкурентоспособен весьма высока.

Хотя, как и всегда, многое будет зависеть от того, как хорошо гонщик сможет адаптироваться к новой машине, как он адаптируется к работе в новой команде, как будет взаимодействовать с напарником.

Переменных очень много, так что я не могу предсказать результат. Могу лишь сказать, что на момент моего ухода из «Феррари», и команда, и Шарль Леклер были готовы к борьбе за титул. А с приходом Льюиса шансы «Феррари» должны только увеличиться», – рассказал Сайнс.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
logoУильямс
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
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