Даниил Квят: «Для Сайнса было бы здорово заехать на подиум с «Уильямсом»
Даниил Квят, принявший участие в тестах новичков «Формулы E», сообщил, что думает о переходе бывшего партнера по «Торо Россо» Карлоса Сайнса из «Феррари» в «Уильямс».
– Следите ли вы за происходящим в «Ф-1»? Должно быть, вы видели Карлоса в «Уильямсе»?
– Да, не слишком внимательно, но слежу. Я видел, что Карлос в «Уильямсе». Посмотрим, получится ли у него также заехать на подиум с этой командой – было бы очень здорово для него.
– Случилось много изменений. Хэмилтон внезапно оказался в «Феррари» – никто не думал, что это произойдет. Решетка перемешалась.
– Да, и для спорта это плюс. Лучше, когда происходят перемены, появляются новые шансы у пилотов. Это лучше, чем когда я выступал за «Ред Булл»: «Мерседес» был на две секунды быстрее всех, в своей лиге. Теперь же команда, которая выигрывает, не так сильно опережает соперников.
– Может, поэтому нам так нравится «Формула E»? Болиды близки, это уникальная серия.
– Да, я считаю, что здесь самая напряженная борьба среди всех чемпионатов, но, разумеется, «Формула-1» всегда получает 99 процентов внимания прессы. Есть и другие очень хорошие серии, но внимание СМИ всегда приковано к «Формуле-1».
Даниил Квят: «Потенциально я заинтересован в переходе в «Формулу Е»
Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса»-2024 чуть лучше, чем я ожидал, нет огромного отставания»
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