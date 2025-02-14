Даниил Квят: «Потенциально я заинтересован в переходе в «Формулу Е»

Квяту интересен вариант с переходом в «Формулу Е».

Бывший пилот «Формулы-1» сейчас выступает за «Ламборгини» в гонках на выносливость IMSA, но рассматривает варианты расширения своей гоночной программы.

Так, Квят провел за «Пенске » тесты новичков в «Формуле Е», завершив сессию с 5-м временем дня. После чего отметил, что был бы заинтересован в выступлении в серии на постоянной основе.

«Я не против этой идеи. Хотя, если я хочу пойти этим путем, нужно будет изучить множество деталей. Но да, потенциально я заинтересован в переходе в «Формулу Е».

Чемпионат становится все лучше, все интереснее. Гонки довольно быстрые, сама идея чемпионата и продвижение защиты экологи мне нравится. Но и сам чемпионат здесь интересный. «Формула Е» на протяжении вот уже нескольких лет привлекает внимание крупных производителей, а значит, что серия имеет большую ценность.

Мне нравятся многие аспекты «Формулы Е» – как и то, что это (в отличие от WEC) индивидуальный вид спорта. То есть эти гонки больше похожи на то, на чем я вырос. И почему бы не выступать одновременно в WEC и «Формуле Е»? Некоторые пилоты так совмещают две серии, так что это не самая плохая идея. Но да, если мы захотим пойти дальше, нам предстоит многое обсудить», – рассказал Квят.

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