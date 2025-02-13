Ландо Норрис после первых кругов в болиде-2025: «Макларен» будет конкурентоспособен как никогда»

Пилоты «Макларена» поделились мыслями после обкатки новой машины.

«Макларен» опробовал на трассе болид на сезон-2025 MCL39 в Сильверстоуне , после чего Ландо Норрис и Оскар Пиастри поделились мыслями.

«Захватывающе впервые запрыгнуть в MCL39 и увидеть, на что он способен на треке перед предсезонными тестами в Бахрейне. Камуфляжная ливрея – классная, и здорово, что есть возможность показать что-то другое перед полноценной презентацией на официальном мероприятии, посвященном старту сезона.

Спасибо всей команде за работу, за то, что мы добрались до этой точки. В нынешнем году мы будем конкурентоспособны как никогда, и впереди большая работа, чтобы сохранить титул в зачете конструкторов, а также побороться за чемпионство среди пилотов», – заявил Норрис.

«Я упорно трудился зимой, чтобы подготовиться к сезону. Разрывы в группе лидеров, вероятно, будут невероятно плотными, но меня воодушевляет рост после двух сезонов в «Ф-1». Победы в Гран-при на ранней стадии карьеры позволили мне ощутить вкус успеха, и я хочу добиться гораздо большего.

Команда в целом набрала отличный ход перед сезоном-2025 с учетом блестящего 2024 года. Большое спасибо всем на базе и на трассе за упорную работу», – отметил Пиастри.

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