MotoGP. «Дукати» вернулась к байку и мотору 2024 года перед стартом сезона-2025

«Дукати» решила отказаться от мотоцикла 2025 года.

По итогам первых пяти тестовых дней перед сезоном-2025 «Дукати», за которую выступают Марк Маркес и Франческо Баньяя , приняла решение использовать GP24, мотоцикл 2024 года.

В Малайзии и Таиланде итальянская команда MotoGP не только сравнивала новый байк GP25 с предыдущим, но и тестировала новый мотор, как утверждает The Race. В итоге все гонщики заводской и сателлитных команд будут использовать мотоциклы и двигатели 2024 года по меньшей мере на первых этапах сезона.

«Мы будем называть байк GP24.9. Он будет очень близок [к версии-2025].

Трудно стать лучше, чем в 2024-м. Мы работали, старались прибавить, но с первого же дня в Малайзии у меня и Марка было одинаковое мнение – GP24 лучше», – объяснил Баньяя.

Из-за заморозки по силовым установкам «Дукати » будет использовать одни и те же моторы три года подряд.

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