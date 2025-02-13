MotoGP. «Дукати» вернулась к байку и мотору 2024 года перед стартом сезона-2025
По итогам первых пяти тестовых дней перед сезоном-2025 «Дукати», за которую выступают Марк Маркес и Франческо Баньяя, приняла решение использовать GP24, мотоцикл 2024 года.
В Малайзии и Таиланде итальянская команда MotoGP не только сравнивала новый байк GP25 с предыдущим, но и тестировала новый мотор, как утверждает The Race. В итоге все гонщики заводской и сателлитных команд будут использовать мотоциклы и двигатели 2024 года по меньшей мере на первых этапах сезона.
«Мы будем называть байк GP24.9. Он будет очень близок [к версии-2025].
Трудно стать лучше, чем в 2024-м. Мы работали, старались прибавить, но с первого же дня в Малайзии у меня и Марка было одинаковое мнение – GP24 лучше», – объяснил Баньяя.
Из-за заморозки по силовым установкам «Дукати» будет использовать одни и те же моторы три года подряд.
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