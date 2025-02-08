Чемпион MotoGP Мартин пропустит тесты в Таиланде после аварии в Малайзии и операции
Мартин не успеет восстановиться к тестам в Таиланде.
«Априлия» сообщила, что Хорхе Мартин пропустит предсезонные тесты на автодроме «Бурирам».
Действующий чемпион MotoGP допустил жесткое падение на тестах в Малайзии и получил несколько переломов. Мартина выписали из больницы после операции.
Тесты в Таиланде состоятся 12-13 февраля, там же пройдет первый Гран-при сезона-2025 (28 февраля – 2 марта).
MotoGP. Чемпион 2024 года Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию на тестах
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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