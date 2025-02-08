Чемпион MotoGP Мартин пропустит тесты в Таиланде после аварии в Малайзии и операции

Мартин не успеет восстановиться к тестам в Таиланде.

«Априлия » сообщила, что Хорхе Мартин пропустит предсезонные тесты на автодроме «Бурирам».

Действующий чемпион MotoGP допустил жесткое падение на тестах в Малайзии и получил несколько переломов. Мартина выписали из больницы после операции.

Тесты в Таиланде состоятся 12-13 февраля, там же пройдет первый Гран-при сезона-2025 (28 февраля – 2 марта).

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