Тото Вольфф об Антонелли: «Самое важное – это контролировать ожидания»

Вольфф не ждет от Антонелли побед в сезоне-2025.

Исполнительный директор «Мерседеса » рассказал, что главной целью на предстоящий чемпионат для Андреа Кими Антонелли будет постепенное развитие и адаптация в «Формуле-1».

«Самое важное – это контролировать ожидания. Все почему-то думают, что Кими может быть на поуле в Мельбурне и вообще выиграть гонку. Но как бы мне самому этого ни хотелось, главное – помогать Кими развиваться.

И он сам знает о том, что ему нужно сохранять спокойствие. Например, в Монце (в первой практике, где Антонелли в итоге попал в аварию) его круг складывался потрясающе. И он мог бы поразить многих людей, которые не очень близки к миру «Формулы-1».

Но потрясающим круг получился только до «Параболики». И да, случившееся стало для него уроком. Но больше всего в Кими впечатляет его умение учиться и постоянный прогресс», – рассказал Вольфф .

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