Тото Вольфф об Антонелли: «Самое важное – это контролировать ожидания»
Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что главной целью на предстоящий чемпионат для Андреа Кими Антонелли будет постепенное развитие и адаптация в «Формуле-1».
«Самое важное – это контролировать ожидания. Все почему-то думают, что Кими может быть на поуле в Мельбурне и вообще выиграть гонку. Но как бы мне самому этого ни хотелось, главное – помогать Кими развиваться.
И он сам знает о том, что ему нужно сохранять спокойствие. Например, в Монце (в первой практике, где Антонелли в итоге попал в аварию) его круг складывался потрясающе. И он мог бы поразить многих людей, которые не очень близки к миру «Формулы-1».
Но потрясающим круг получился только до «Параболики». И да, случившееся стало для него уроком. Но больше всего в Кими впечатляет его умение учиться и постоянный прогресс», – рассказал Вольфф.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий