Мохаммед бен Сулайем об общественных работах Ферстаппена: «Такое ощущение, люди думали, что президент ФИА собирается отправить Макса чистить туалеты»

Бен Сулайем высказался о борьбе с нецензурной речью в «Ф-1».

Президент ФИА отметил, что считает свою работу в данном направлении важной. И что на самом деле люди преувеличивают многие вещи.

В качестве примера бен Сулайем привел ставшую известной историю с штрафом в виде обязательных общественных работ, который получил Макс Ферстаппен в прошлом году за ругань на пресс-конференции.

В итоге же в рамках так называемых общественных работ Ферстаппену было предложено пообщаться в Руанде с детьми, которые сами мечтают стать гонщиками.

«Я вижу в них своих детей. Посмотрите на Ферстаппена и его наказание в виде так называемых общественных работ. Такое ощущение, люди думали, что президент ФИА собирается отправить Макса чистить туалеты.

На самом же деле мы пообщались с Максом в Катаре, он нервничал, а я предложил ему стать вдохновляющим примером для мальчишек и девчонок. И ему эта идея понравилась. Он съездил в Руанду [чтобы отбыть общественные работы], пообщался с ребятами, многое им рассказал. И это пошло всем на пользу.

Что касается ситуации с нецензурными выражениями, то даже Тото Вольфф удивился, когда его сын, которому еще нет десяти лет, начал материться – сказав, что слышал эти выражения от гонщиков «Формулы-1».

И это явно не то, что мы в ФИА хотим видеть. Если ты можешь контролировать себя при управлении болидом «Формулы-1», то можешь контролировать и то, что ты говоришь…По-моему, мы просим не так уж много. К тому же, в этом нет ничего нового. Эти правила ФИА в данной области вообще-то действуют еще с 1972 года», – рассказал бен Сулайем.

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