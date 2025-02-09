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«Может я и сам поучаствую». Том Кристенсен готов присоединится к Ферстаппену и Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана»

Кристенсен готов выступить в Ле-Мане вместе с Алонсо и Ферстаппеном.

Легенда гонок на выносливость и девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен рассказал, что был бы не против присоединиться к Максу Ферстаппену и Фернандо Алонсо, если они решатся на выступление в знаменитом марафоне.

«Ну, может быть я и сам поучаствую. Мне казалось, что вы (журналист, бравший интервью) сами к этому вели. Но на самом деле есть много отличных гонщиков, которые бы для этого подошли.

Если в одном экипаже у вас уже есть Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, то третий гонщик должен быть спокойным. Ну и я бы, конечно, выбирал кого-то из гонщиков с опытом выступлений за рулем спорткаров.

Это должен быть топ-гонщик, регулярный участник таких гонок. И выбор тут весьма богатый. Не буду сейчас называть конкретные имена, но если они (Ферстаппен и Алонсо) обратятся ко мне с вопросов, я смогу кого-то посоветовать», – рассказал Кристенсен.

«Мерседес» после Хэмилтона: сравнивает Льюиса с «бывшей» и верит в правильность разрыва

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logo24 часа Ле-Мана
logoФормула-1
Том Кристенсен
logoМакс Ферстаппен
logoФернандо Алонсо
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