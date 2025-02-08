  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»
7

Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»

Перес способен повторить путь чемпионов, уверен его отец.

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса, поделился мыслями о его потенциальном возвращении на решетку.

«Как он уже говорил, он подождет шесть месяцев. Если появится хорошая возможность, он ей воспользуется.

Посмотрите, сколько пилотов «Формулы-1» уходили и затем возвращались. Лауда так сделал, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо. Многие так поступали и возвращались, став как никогда сильными.

Не сомневаюсь: если появится хорошая возможность, Чеко вернется еще на несколько сезонов. Он заслуживает прощания, как с великими», – заявил Перес Гарибай.

Отец Переса: «В будущем Серхио вполне может гоняться в «Формуле Е»

Гюнтер Штайнер: «Лучше пригласить Переса в «Кадиллак», чем возрастного новичка»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Esto
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoСерхио Перес
logoНики Лауда
logoКими Райкконен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Президент ФИА: «Если гонщики используют мат, дети не захотят следить за «Ф-1», родители будут их ограждать»
139 минут назад
Том Коронель о сценарии для Спилберга: «Хэмилтон забирает 8-й титул в первый сезон в «Феррари» и уходит из «Ф-1» на пике»
6сегодня, 12:23
Серхио Агуэро и Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в «Гарри Поттере», примут участие в гонке «Формулы Е»
2сегодня, 12:10Кино
Энтони Дэвидсон о настрое «Ред Булл»: «Перчатки сброшены. Ожидаю, что все продолжится как в конце 2024 года»
сегодня, 11:02
Президент ФИА пообещал новых стюардов в «Ф-1»: «Будет свежая кровь»
1сегодня, 10:25
Хуан-Пабло Монтойя: «Вижу в лице Аджара нового Пиастри. Я бы дал место Изаку в «Ред Булл», а не Лоусону»
1сегодня, 09:32
Юниор «Ред Булл» Линдблад заработал очки для суперлицензии, досрочно выиграв серию в Новой Зеландии
сегодня, 08:48
Новый сезон Drive to Survive выйдет 7 марта
сегодня, 07:59Фото
Тото Вольфф о сезонах-2025 и 2026: «Очень интересно посмотреть, как команды расставят свои приоритеты»
1вчера, 17:48
«Феррари» покажет новый болид 18 февраля
вчера, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Рекомендуем