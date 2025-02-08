Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»

Перес способен повторить путь чемпионов, уверен его отец.

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса , поделился мыслями о его потенциальном возвращении на решетку.

«Как он уже говорил, он подождет шесть месяцев. Если появится хорошая возможность, он ей воспользуется.

Посмотрите, сколько пилотов «Формулы-1» уходили и затем возвращались. Лауда так сделал, Кими Райкконен , Фернандо Алонсо . Многие так поступали и возвращались, став как никогда сильными.

Не сомневаюсь: если появится хорошая возможность, Чеко вернется еще на несколько сезонов. Он заслуживает прощания, как с великими», – заявил Перес Гарибай.

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