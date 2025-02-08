Отец Переса: «Лауда, Райкконен, Алонсо возвращались. Чеко заслуживает прощания, как с великими»
Перес способен повторить путь чемпионов, уверен его отец.
Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец экс-гонщика «Формулы-1» Серхио Переса, поделился мыслями о его потенциальном возвращении на решетку.
«Как он уже говорил, он подождет шесть месяцев. Если появится хорошая возможность, он ей воспользуется.
Посмотрите, сколько пилотов «Формулы-1» уходили и затем возвращались. Лауда так сделал, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо. Многие так поступали и возвращались, став как никогда сильными.
Не сомневаюсь: если появится хорошая возможность, Чеко вернется еще на несколько сезонов. Он заслуживает прощания, как с великими», – заявил Перес Гарибай.
Отец Переса: «В будущем Серхио вполне может гоняться в «Формуле Е»
Гюнтер Штайнер: «Лучше пригласить Переса в «Кадиллак», чем возрастного новичка»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Esto
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем