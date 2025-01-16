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Отец Переса: «В будущем Серхио вполне может гоняться в «Формуле Е»

Отец Переса допустил переход сына в «Формулу Е».

Серхио Перес после ухода из «Ред Булл» уже рассказывал, что в ближайшие полгода точно не планирует думать о гонках, а затем изучит имеющиеся у него варианты.

По словам его отца, Антонио Переса Гарибая, Чеко вполне может продолжить карьеру в «Формулу Е», которую Перес-старший считает перспективной серией с шансами в будущем поспорить по популярности с «Формулой-1».

«Я никогда бы не подумал, что «Формула Е» приедет в Мексику, да и вообще добьется такого успеха. Хотя мне следует быть осторожным со словами, ведь Чеко вполне может гоняться здесь в будущем.

Могу ли я представить Чеко в «Формуле Е»? Конечно, без проблем. Эта гоночная серия существует уже 11 лет, она довольно молода. При этом сейчас она является второй по важности формульной серией в мире, а через 5 лет станет первой. И мне не терпится увидеть, что будет дальше», – рассказал Перес-старший.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoРед Булл
logoСерхио Перес
logoФормула E
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