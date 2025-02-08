Юниор «Ред Булл» Линдблад заработал очки для суперлицензии, досрочно выиграв серию в Новой Зеландии

Пилот программы «Ред Булл» получит право выступать в «Ф-1».

Арвид Линдблад обеспечил себе титул в Региональном чемпионате «Формулы » Океании (ранее – Toyota Racing Series ) за две гонки до окончания чемпионата. 17-летний британский гонщик завоевал 11 подиумов, в том числе шесть побед, в 13 заездах в Новой Зеландии.

Линдблад набрал необходимое количество очков для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1».

Арвид стал четвертым по итогам дебютного сезона-2024 в «Формуле-3», в 2025-м пилот будет гоняться в «Формуле-2». Линдблад должен провести тесты болидов «Ред Булл» и считается ключевым претендентом на место в «Рейсинг Буллз » в 2026-м.

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