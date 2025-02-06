«Мерседес» и adidas показали комбинезоны и форму
«Мерседес» представил первую совместную линейку одежды вместе с adidas, новым партнером команды «Формулы-1».
Пилоты Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли и их босс Тото Вольфф продемонстрировали гоночные комбинезоны и форму на сезон-2025.
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Фото: сайт команды «Мерседес»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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