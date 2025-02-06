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MotoGP. Ди Джанантонио получил перелом, празднуя успешный день тестов после операции и трехмесячного восстановления

Три мотогонщика выбыли из тестов после первого же дня.

В команде «ВР46» прокомментировали аварию Фабио ди Джанантонио в первый день тестов MotoGP в Малайзии.

Итальянец сломал левую ключицу и пропустит остаток тестов. Также травмы получили действующий чемпион Хорхе Мартин, перешедший в «Априлию», и гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес.

Тим-менеджер «ВР46» Пабло Ньето подтвердил, что ди Джанантонио допустил падение, когда после клетчатого флага праздновал успешное окончание тестового дня, пытаясь встать на заднее колесо.

Ранее гонщик перенес операцию на левом плече, пропустил два заключительных этапа сезона-2024 и восстанавливался последние три месяца.

«Мы должны оставаться реалистами, должны сказать, что произошло. Такова правда, не так ли? И правда в том, что он был очень счастлив, потому что провел без байка три месяца. Вчера он сработал фантастическим образом.

Он был очень счастлив, а гонщики, когда они очень счастливы, пытаются сделать вилли. И он сделал это в неподходящий момент, между четвертым и пятым поворотами, немного под углом… Знаете, такое не должно происходить, но я могу это понять, потому что сам был гонщиком.

Да, это очень тяжелый момент для нас, потому что мы восстанавливались от травм, а теперь это», – заявил Ньето.

MotoGP. Чемпион 2024 года Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию на тестах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
тесты MotoGP
Рауль Фернандес
ВР46
Априлия
Фабио ди Джанантонио
Трэкхаус Рейсинг
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