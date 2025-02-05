MotoGP. Чемпион 2024 года Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию на тестах

Чемпион MotoGP Мартин попал в тяжелую аварию.

Инцидент произошел в рамках тестов, проходящих в Малайзии, на трассе «Сепанг». На входе во второй поворот Мартина подбросило в воздух и тот приземлился на асфальт. Считается, что удар об асфальт получился очень сильным.

Гонщика «Априлии» сразу доставили в медицинский центр на автодроме, а после первичной проверки врачи приняли решение перевезти Мартина на машине скорой помощи в больницу в городе Нилаи, расположенном в 65 км от трассы.

Сообщалось, что во время первичного обследования Мартин жаловался на очень сильную боль в левой ноге и правой руке.

По результатам углубленного обследования выяснилось, что Мартин получил закрытый перелом пястной кости на правой руке, а также закрытые переломы третьей, четвертой и пятой плюсневых костей левой стопы. Его прооперировали, и он как минимум пропустит остаток тестов для возвращения в Европу для дополнительных операций.

Команда сообщила, что МРТ и прочие проверки не выявили других повреждений, а сотрясение мозга пока не подтвердилось симптомами. Потому предварительная дата ожидаемого возвращения Хорхе – в первой практике перед Мото Гран-при Таиланда 28 февраля.

«Глядя на повтор аварии, можно сказать, нам повезло, – признался босс «Априлии» Массимо Ривола. – Мы много раз видели, как сам Хорхе и другие проворачивали чудеса, потому отчего бы ждать его возвращения? На оставшиеся тесты в любом случае вызовем резервиста, но первые гонки Мартина на байке 2025-го вполне еще можно ждать на первой практике».

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