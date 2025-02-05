«Это возможность попробовать разные виды гонок». Никита Мазепин – об участии в ралли-рейде баха «Россия – Северный лес»

Мазепин готовится к выступлениям в бахе «Россия – Северный лес».

Бывший пилот «Формулы-1» продолжает выступать в различных гоночных соревнованиях в качестве хобби. В частности, сейчас Мазепин собирается принять участие в бахе «Россия – Северный лес», которая носит статус первого этапа Кубка России по ралли-рейдам. Соревнование пройдет 7-9 февраля на трассе «Игора-Драйв»:

«Когда любовь к автоспорту попадает в кровь, избавиться от нее сложно. Но есть большая разница между профессиональным гонщиком и тем, кто просто наслаждается спортом, развивая карьеру в другой области. Я рассматриваю свои нынешние соревнования как возможность попробовать разные виды гонок – квадроциклы, дрифт, мотоциклы, и мне это приносит огромное удовольствие».

Мазепин также считает, что опыт выступлений в автоспорте поможет ему и в успешном построении собственного бизнеса, чем он и собирается заниматься в качестве основной деятельности:

«Безусловно, тут есть много общего. Нужно уметь работать в команде, стратегически мыслить, быть дисциплинированным, иметь выносливость и упорство, когда становится тяжело, и, конечно, нужна толстая кожа, чтобы переносить критику. Автоспорт научил меня всему этому».

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