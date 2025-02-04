Энди Коуэлл: «Посмотрите на «Макларен». Почему «Астон Мартин» не может выиграть чемпионат?»

В «Астон Мартин» ориентируются на прорыв «Макларена».

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Коуэлл убежден, что его команде по силам повторить путь «Макларена ».

«Кто считает, что мы не можем выиграть чемпионат? Кто-то так думает? Посмотрите, что сделал «Макларен». Почему мы не можем? Если идешь по звездам, то выберешься из чащи.

Прорыв [«Макларена»] был невероятным. Полагаю, дело в ведущих инженерах – мы тоже на это способны. Мы ставим подходящих людей на самые важные посты. Обычно, если упорно трудишься, результаты приходят», – заявил босс в подкасте Back at Base.

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