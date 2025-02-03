MotoGP. Валентино Росси: «Баньяе нельзя попадать в ловушки Маркеса»
Росси высказался о противостоянии Маркеса и Баньяи.
Семикратный чемпион премьер-класса мотогонок Валентино Росси дал совет Франческо Баньяе, чьим напарником по «Дукати» стал самый титулованный из нынешних гонщиков MotoGP Марк Маркес.
«Бывают дни, когда тебе нужно побеждать, и бывают дни, когда надо набирать очки. [Баньяя] никогда так не действовал – в противном случае он бы выиграл третий титул.
Нельзя попадать в ловушки, в игры разума, подвергаться влиянию напарника. В борьбе на трассе надо получать удовольствие и стараться делать невозможное», – сказал Валентино.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
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